بثلاثية "فراس البريكان".. الفتح بنقاط ضمك في أمان

قفز الفريق الكروي الأول بنادي الفتح إلى منطقة الأمان في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب نظيره ضمك 3 / 0 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ، في ختام الجولة 28 من دوري المحترفين.