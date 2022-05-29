بثلاثية "فراس البريكان".. الفتح بنقاط ضمك في أمان

قفز الفريق الكروي الأول بنادي الفتح إلى منطقة الأمان في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن كسب نظيره ضمك 3 / 0 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها ، في ختام الجولة 28 من دوري المحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف "الفتح" بهدفي فراس البريكان عند الدقائق 12، 15.
وفي الشوط الثاني حاول ضمك تعديل النتيجة، لكن المحاولات سلبية، كما قضى "البريكان" على فرصة عودة ضمك للمباراة، حينما أضاف الهدف الثالث لفريقه الفتح "هاتريك" من ركلة جزاء عند الدقيقة 80 .
بتلك النتيجة بلغ الفتح النقطة 35 في المركز السادس وبقي ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة.