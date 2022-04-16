بثلاثية "كريستيانو رونالدو".. "اليونايتد" يقترب من حجز مقعد أوروبي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لانتصار ثمين، محرزًا الأهداف الثلاثة لفريقه 3-2 على ضيفه نوريتش سيتي، معززًا حظوظ "الشياطين الحمر" بمقعد أوروبي بعد خسارتي منافسيه توتنهام وأرسنال أمام برايتون وساوثمبتون تواليًا بالنتيجة نفسها 1-0، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.