بثلاثية "كريستيانو رونالدو".. "اليونايتد" يقترب من حجز مقعد أوروبي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لانتصار ثمين، محرزًا الأهداف الثلاثة لفريقه 3-2 على ضيفه نوريتش سيتي، معززًا حظوظ "الشياطين الحمر" بمقعد أوروبي بعد خسارتي منافسيه توتنهام وأرسنال أمام برايتون وساوثمبتون تواليًا بالنتيجة نفسها 1-0، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.
على ملعب "أولد ترافورد" تكفّل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد "7، 32 و76"، فيما أحرز كيران دويل "45+1"، والفنلندي تيمو بوكي "52" هدفي نوريتش.
بتلك النتيجة قفز مانشستر يونايتد إلى المركز الخامس بـ54 نقطة، على غرار أرسنال السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي بقي رابعًا، وبقي نوريتش متذيلًا للترتيب برصيد 21 نقطة.