بثنائية.. أخضر الصالات يتجاوز فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (السبت)، على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النصر الكويتي في افتتاح مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، المقامة في دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.