بثنائية.. أخضر الصالات يتجاوز فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم (السبت)، على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النصر الكويتي في افتتاح مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال، المقامة في دولة الكويت الشقيقة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.
وافتتح "أخضر الصالات" أهداف اللقاء عن طريق اللاعب عبدالإله العتيبي، في الدقيقة التاسعة عشرة من الشوط الأول؛ ليتمكن المنتخب الفلسطيني من تعديل النتيجة في بداية الشوط الثاني.. وفي الدقيقة التاسعة عشرة من الشوط الثاني، تَمَكّن اللاعب فهد الرديني من تسجيل الهدف الثاني للأخضر.
ويعاود (الأخضر)، غدًا (الأحد)، تدريباته استعدادًا لمباراة المنتخب العراقي يوم (الاثنين)، ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للرجال المقامة في دولة الكويت الشقيقة.