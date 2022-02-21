بثنائية " إيغالو" والمتخصص "سالم الدوسري " .. الهلال يقصي النصر من كأس الملك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي النصر 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، في دور ربع نهائي لبطولة، على أرض ملعب جامعة الملك سعود " مرسول بارك " في الرياض .

الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف البرازيلي " تاليسكا" عند الدقيقة 17، بعد عودة حكم اللقاء مصطفى غربال لتقنية (الفار) يحتسب هدف النصر الأول عن طريق تاليسكا بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أبو بكر يقابلها تاليسكا برأسية قوية تعبر خط المرمى .

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62، ومن عرضية مثالية من سعود عبد الحميد، عادل " النيجيري" إيغالو " النتيجة لفريقه الهلال برأسية رائعة على يمين حارس النصر وليد عبدالله .

وفي الدقيقة 79 أحرز لاعب الهلال سالم الدوسري هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه مدافع النصر عبد الإله العمري.

وفي الدقيقة 85 تصدت العارضة النصراوية لتسديدة قوية من قدم سالم الدوسري .

وعند الدقيقة 90 تصدى حارس الهلال عبدالله المعيوف لتسديدة لاعب النصر " بيتي" ببراعة.