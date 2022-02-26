بثنائية الحزم.. الهلال يواصل الضغط على ثلاثي المقدمة

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضغطه على ثلاثي المقدمة بتغلبه على ضيفه الحزم بثنائية نظيفة؛ عقَّدت من وضعه في جدول الترتيب، وقرَّبته خطوة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد لحساب الجولة الـ22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة محافظًا على مركزه الرابع، وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما توقَّف الرصيد النقطي لفريق الحزم عند 14 نقطة في المركز الـ16 (الأخير).

وفشل فريق الهلال في الشوط الأول في ترجمة ضغطه الهجومي واستحواذه على الكرة، الذي تخطى الـ60 في المئة في هذا الشوط، إلى أهداف كانت كفيلة بحسم المباراة.

وفي الشوط الثاني دخل لاعبو الهلال والحماس بادٍ على أدائهم، وسرعان ما ترجموا هذا الأمر بعد دقائق من المحاولات والضغط، وذلك عندما مرر البرازيلي بيريرا كرة ذكية داخل منطقة الجزاء، انقض عليها أندريه كاريلو في غفلة من الدفاع، وسددها بطريقة جميلة داخل شباك الحارس إبراهيم زايد (57).

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة ضاعف المالي موسى ماريغا تقدُّم الهلال بالهدف الثاني مستفيدًا من التمريرة المميزة لزميله البرازيلي بيريرا، التي وضعته بمواجهة المرمى؛ ليضع الكرة بكل ثقة في الشباك الحزماوية.

وخسر الهلال لاعبه مصعب الجوير الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ8+90.