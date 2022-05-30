رياضة
بثنائية "المترجي" .. "الوداد" المغربي يتوّج باللقب الإفريقي عبر بوابة "الأهلي" المصري
توّج فريق الوداد المغربي الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري عقب تغلبه عليه في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس الاثنين .
ونجح الوداد في هزيمة الأهلي المصري بهدفين نظيفين في مباراة النهائي التي أُقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء .
سجل اللاعب زهير المترجي هدفي المباراة في الدقيقتين 15 و48 من عمر المباراة .
يُذكر أن هذا هو اللقب الثالث الإفريقي للوداد والثاني له على حساب الأهلي بعدما كان قد فاز به في عام 2017 على حساب الفريق المصري .