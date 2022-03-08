بثنائية .. "الهلال" يوقف زحف "الاتحاد" ويعيد التنافس للشراسة من جديد
أوقف فريق الهلال الأول لكرة القدم، زحف الاتحاديين نحو الوصول مبكراً للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك عقب التغلب عليه مساء اليوم.
والتقى الهلال مع الاتحاد في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين حيث نجح الهلال في الفوز بهدفين لهدف.
هدف المباراة الأول جاء بأقدام سالم الدوسري من ركلة جزاء أتيحت للهلال في شوط المباراة الأول في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل للاتحاد هارون كمارا في الدقيقة 60.
النسر النيجيري أوديون إيغالو نجح في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للهلال في الدقيقة 68.
بتلك النتيجة يرفع الهلال رصيده للنقطة رقم 43 فيما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 54.
يذكر أن الاتحاد هو متصدر جدول ترتيب المسابقة بـ 54 نقطة يليه الشباب برصيد 46 نقطة ثم النصر بـ 44 نقطة ورابعاً يأتي الهلال بـ 43 نقطة وذلك قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.