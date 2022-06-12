بثنائية فيتنام.. الأخضر الأولمبي يعبر لنصف نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فيتنام بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، على ملعب لوكوموتيف في طشقند ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.