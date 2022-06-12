بثنائية فيتنام.. الأخضر الأولمبي يعبر لنصف نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على فيتنام بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، على ملعب لوكوموتيف في طشقند ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
منح متعب الحربي الأسبقية للمنتخب السعودي بمجهود فردي مميز بعد أن توغل من الرواق الأيسر قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس فيتنام كوان فان تشوان وذلك عند الدقيقة 41 من زمن المباراة.
وضاعف فراس البريكان تقدم الأخضر السعودي عند الدقيقة 65 من جملة فنية مميزة نفذها زملاؤه قبل أن تصل الكرة إلى متعب الفرج الذي عكس كرة جميلة داخل منطقة الجزاء تابعها مسجل الهدف برأسه داخل الشباك بطريقة جميلة بالدقيقة (65).
وأكمل منتخب فيتنام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حارس الفريق كوان فان تشوان في الدقيقة 77 بعد تدخله العنيف على المهاجم فراس البريكان.
وتأهل المنتخب السعودي ليواجه في الدور قبل النهائي منتخب أستراليا الذي تغلب على تركمانستان بنتيجة 1- 0 يوم أمس السبت .