بجوائز تبلغ 5 ملايين ريال.. انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني 2022

أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أمس، الدوري السعودي الإلكتروني 2022م, الذي تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال، والذي يجمع ست رياضات إلكترونية هي: Overwatch , Rocket league:, Pubg mobile , Call Of Duty , R6S , league Of Legend على مدار 12 أسبوعًا، ويُقام بنسختين خلال الموسم الواحد ويتقابل نهاية العام بطل النسخة الأولى والثانية في أبطال الدوري السعودي الإلكتروني.
وصرح الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان، قائلًا: "هاهي قمة المنافسة السعودية تعود من جديد ونسعد بما نراه من إقبال من جميع أطياف المجتمع لمتابعة وحضور الدوري السعودي الإلكتروني".
ودشن خلال الحفل المقر الجديد للدوري السعودي الإلكتروني الذي تلقى العديد من التحسينات التي تسهم في تحسين تجربة الجماهير الحاضرة لمقر قمة المنافسة السعودية، وسعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتقديم الأفضل لجماهير الرياضات الإلكترونية في المملكة.