بجوائز تبلغ 5 ملايين ريال.. انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني 2022

أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أمس، الدوري السعودي الإلكتروني 2022م, الذي تبلغ جوائزه 5 ملايين ريال، والذي يجمع ست رياضات إلكترونية هي: Overwatch , Rocket league:, Pubg mobile , Call Of Duty , R6S , league Of Legend على مدار 12 أسبوعًا، ويُقام بنسختين خلال الموسم الواحد ويتقابل نهاية العام بطل النسخة الأولى والثانية في أبطال الدوري السعودي الإلكتروني.