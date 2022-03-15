بجوائز تصل إلى 1 مليون دولار .. 107 لاعبات من 27 دولة حول العالم في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

سيشهد "يوم المرأة" المنتظر إقامته في ثاني أيام البطولة (18 مارس) والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث سيتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة القولف من خلال حصص تدريبية مجانية، مع إمكانية لقاء مجموعة من نخبة لاعبات القولف العالميات المشاركات في البطولة. كما تتاح لهم فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".