بجوائز تصل إلى 1 مليون دولار .. 107 لاعبات من 27 دولة حول العالم في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

تنطلق الخميس المقبل ، منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والمقامة في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والتي تُعد إحدى أهم بطولات القولف العالمية تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات وتستمر على مدار 4 أيام.
وتُعد نسخة هذا العام هي الثالثة وبمجموع جوائز يصل إلى 1 مليون دولار أمريكي، تتنافس عليها نخبة لاعبات القولف العالميات تتقدمهن لاعبات حققن لقب بطولات كبرى مثل: آنا نوردكفيست وجورجيا هول، وكذلك نجوم كأس سولهايم كارلوتا سيغاندا وبرونتي لو، ولاعبات حاصلات على ألقاب في بطولات الجولة الآسيوية مثل: ماريان سكاربنورد، وأليسون لي، وأوليفيا كوان، وبولين روسين بوشار، وستيف كيرياكو، وآن فان دام، وبطلة نسخة عام 2020 الدنماركية إميلي كريستين بيدرسن.
وتعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية ثاني البطولات في روزنامة الجولة الأوروبية للسيدات للعام 2022 والذي سيكون عاماً استثنائياً للجولة، حيث يقارب مجموع جوائز بطولاتها 30 مليون دولار وهو الأكبر في تاريخها.
شهدت النسخة الأولى من البطولة في عام 2020 مشاركة لاعبة عربية واحدة فقط وهي مها الحديوي. ولكن ستكون نسخة هذا العام هي المحطة الاحترافية الأولى للاعبتين عربيتين - مواطنتيها إيناس لقلالش ولينا بيلماتي.
مما يعني مشاركة 3 لاعبات عربيات محترفات للمرة الأولى في تاريخ منافسات بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
إضافة للأسماء المذكورة أعلاه، تضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة مجموعة من أفضل المواهب الشابة الطامحة لترك بصمتها في عالم رياضة القولف النسائية من خلال البطولة المرتقبة.
الأسترالية ستيفاني كيرياكو والتي بلغ عدد ألقابها 3 بطولات بعمر 21 عاماً وحاصلة على بطاقات احترافية من الجولة الأوروبية للسيدات وجولة بي جي أيه للسيدات، تعود للمشاركة بعد أن حققت المركز 9 في نسخة العام الماضي ومن المتوقع تقديمها لنتائج مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما تشارك أيضاً صاحبة الـ18 ربيعاً السلوفينية بيا بابنِك والتي كانت قد حققت أحد أكبر إنجازاتها في الجولة الأوربية على أرض المملكة وتحديداً في ملعب رويال غرينز بعد أن فازت باللقب الفردي ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفرق – جدة.
وشهد الأسبوع الماضي انسحاب حاملة اللقب النيوزيلندية ليديا كو من المنافسات، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد Covid-19 عقب مشاركتها في منافسات بطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة.
تم تقديم موعد إقامة نسخة هذا العام بثمانية أشهر من تاريخها المعتاد، مما يعني زيارة الجولة الأوروبية للمملكة في مناسبتين مختلفتين خلال هذا العام، ابتداءً ببطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية منتصف شهر مارس، ولاحقاً في سلسلة بطولات أرامكو للفرق في شهر نوفمبر، حيث سيحتضن نادي وملعب رويال غرينز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كلا البطولتين.
ومن المتوقع أن تشهد منافسات البطولة تغيراً كبيراً في الأحوال الجوية من خلال رياح قوية من شأنها أن تصعب الأمور على اللاعبات ويجب عليهن أخذها بعين الاعتبار أثناء ضربهن للكرات على أرضية الملعب الذي يمتاز بالحفر الطولية.
سيشهد "يوم المرأة" المنتظر إقامته في ثاني أيام البطولة (18 مارس) والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية حيث سيتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة القولف من خلال حصص تدريبية مجانية، مع إمكانية لقاء مجموعة من نخبة لاعبات القولف العالميات المشاركات في البطولة. كما تتاح لهم فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".
كما سيتواجد مدربو "قولف السعودية" في منطقة الجماهير “Aramco Energy Zone” من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، لتقديم النصائح والإرشادات لأي سيدة أو فتاة ترغب في ممارسة رياضة القولف أو معرفة المزيد عنها. وسيتم تقديم الضيافة للمشاركات في المنطقة المخصصة للجماهير بجانب الحفرة رقم 16، والتي تُعد إحدى أجمل المواقع في مختلف ملاعب القولف العالمية بإطلالتها الساحرة على ساحل البحر الأحمر لتمنحهم أفضل خلفية للصور التذكارية.
الجدير بالذكر أن تذاكر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية مجاناً وعلى الراغبين في الحصول عليها ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني