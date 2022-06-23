بحد أقصى 26 لاعبًا .. "فيفا" يوافق على زيادة عدد اللاعبين في بطولة كأس العالم
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الخميس، على زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقررة في قطر هذا العام، لتصل إلى 26 لاعبًا بحد أقصى.
ومن المقرر أن تضم قوائم المنتخبات المشاركة في المونديال القطري، الذي ينظم في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادمين، ما لا يقل عن 23 لاعبًا، في حين بات من حق أي منتخب ضم 55 لاعبًا إلى القائمة المبدئية بدلاً من 35 لاعبًا بالإضافة إلى ذلك، أعلن فيفا أن من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها الموجودين في القوائم النهائية لمنتخباتهم في كأس العالم حتى 13 نوفمبر المقبل.
وكشف فيفا أنه تم إجراء هذا التغيير بسبب الحاجة إلى الاحتفاظ بمرونة إضافية بسبب التوقيت الفريد لنهائيات كأس العالم في قطر والسياق الأوسع للآثار المدمرة التي تسببها جائحة كوفيد - 19 على المنتخبات قبل وأثناء البطولات.
كما أشار فيفا إلى أن انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم ستُجرى في اجتماع الجمعية العمومية الثالث والسبعين للاتحاد، الذي سيُعقد في 16 مارس 2023 بالعاصمة الرواندية كيجالي.