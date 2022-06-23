بحد أقصى 26 لاعبًا .. "فيفا" يوافق على زيادة عدد اللاعبين في بطولة كأس العالم

ومن المقرر أن تضم قوائم المنتخبات المشاركة في المونديال القطري، الذي ينظم في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر القادمين، ما لا يقل عن 23 لاعبًا، في حين بات من حق أي منتخب ضم 55 لاعبًا إلى القائمة المبدئية بدلاً من 35 لاعبًا بالإضافة إلى ذلك، أعلن فيفا أن من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها الموجودين في القوائم النهائية لمنتخباتهم في كأس العالم حتى 13 نوفمبر المقبل.