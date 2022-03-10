بحضور أكثر من 2000 شخص .. سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في 1 أبريل المقبل

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 في بيان رسمي: "يواصل جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الإعداد للسفر إلى قطر، التي ستشهد النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الملاعب ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائماً في قلب الحدث، الذي يستمر على مدى 28 يوماً، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في ملعب البيت يوم 21 نوفمبر".