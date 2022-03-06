بحضور أمير منطقة عسير .. وزير الرياضة يفتتح منشأة نادي أبها

وتضم المنشأة ملعبًا رئيسًا يتسع لـ5 آلاف متفرج، وملعبًا رديفًا لأداء التدريبات، بالإضافة إلى ملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة، ومبنى رئيسًا يحتوي على مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبحًا نموذجيًا ومتكاملاً، إضافة إلى جامع في مدخل النادي يتسع لنحو 200 مصلٍ.