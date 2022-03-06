بحضور أمير منطقة عسير .. وزير الرياضة يفتتح منشأة نادي أبها

افتتح وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، منشأة نادي أبها بحضور الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
وتضم المنشأة ملعبًا رئيسًا يتسع لـ5 آلاف متفرج، وملعبًا رديفًا لأداء التدريبات، بالإضافة إلى ملعبين مكشوفين للألعاب المختلفة، ومبنى رئيسًا يحتوي على مكاتب إدارية، وصالات للأعضاء والخدمات والألعاب المختلفة، ومكتبة، ومسبحًا نموذجيًا ومتكاملاً، إضافة إلى جامع في مدخل النادي يتسع لنحو 200 مصلٍ.
يُذكر أن ملعب المنشأة الرئيس حصل على شهادة FIFA نظير مطابقته للمعايير الدولية واشتراطات الجودة.