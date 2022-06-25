بحضور "البلطان".. الشباب يُجري مرانه الرئيسي لمواجهة الأهلي

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوموديكا مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية في ملعب النادي الرديف؛ وذلك تأهبًا لمواجهة فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ(30) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة. عقب ذلك طبَّق اللاعبون الجُمل الفنية التي سينفذونها في اللقاء، تلاها مناورة خصصها المدرب لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.