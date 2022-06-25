بحضور "البلطان".. الشباب يُجري مرانه الرئيسي لمواجهة الأهلي

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوموديكا مساء اليوم السبت الحصة التدريبية الرئيسية في ملعب النادي الرديف؛ وذلك تأهبًا لمواجهة فريق الأهلي يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ(30) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.