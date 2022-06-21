بحضور "البلطان" .. الشباب يجري مرانه الرئيس لـ التعاون

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق التعاون يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (29) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.