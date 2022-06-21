بحضور "البلطان" .. الشباب يجري مرانه الرئيس لـ التعاون

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق التعاون يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة (29) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
استهل المدير الفني برنامجه التدريبي بمحاضرة عبر الفيديو، عقب ذلك أخضع مدرب اللياقة اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة في الملعب، تلاها سوموديكا بتمارين فنية شهدت تطبيق النهج الفني الذي اعتمده للقاء، ثم أقام مناورة تكتيكية خصصها لتطبيق الأسلوب التكتيكي الذي خصصه للمباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.