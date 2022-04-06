بحضور "البلطان" .. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة (مومباي)

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول الشبابي سوموديكا، مساء أمس الأربعاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مومباي الهندي غدًا الجمعة، ضمن دوري المجموعات للبطولة الآسيوية.
استهلت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك قسم المدير الفني اللاعبين لعدة مجموعات طبقت الجمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها بمناورة على كامل الملعب خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للقاء، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.