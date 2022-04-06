بحضور "البلطان" .. الشباب يواصل تحضيراته لمواجهة (مومباي)

بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول الشبابي سوموديكا، مساء أمس الأربعاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مومباي الهندي غدًا الجمعة، ضمن دوري المجموعات للبطولة الآسيوية.