بحضور المحافظ وتألق "ستويكوفيتش" .. الفيحاء أمام الهلال في نهائي كأس الملك

بحضور ومساندة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة، تأهل فريق الفيحاء الكروي الأول لنهائي أغلى البطولات السعودية "نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين" أمام الهلال، بعد أن تغلب البرتقالي على نظيره الاتحاد ( متصدر الدوري) بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الاثنين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.