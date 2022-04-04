بحضور المحافظ وتألق "ستويكوفيتش" .. الفيحاء أمام الهلال في نهائي كأس الملك

بحضور ومساندة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن فيصل محافظ المجمعة، تأهل فريق الفيحاء الكروي الأول لنهائي أغلى البطولات السعودية "نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين" أمام الهلال، بعد أن تغلب البرتقالي على نظيره الاتحاد ( متصدر الدوري) بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الاثنين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
كما شهدت المباراة تألق حارس مرمى الفيحاء الصربي " ستويكوفيتش" في الذود عن مرمى فريقه وبالذات في الشوط الثاني، حينما تصدى لتسديدات متتالية من قِبل عناصر الاتحاد المؤثرة ( حمدالله ، البيشي ، رومارينهو وكورنادو) .
وشهدت المواجهة استحواذًا لأصفر جدة في المباراة بنسبة 65 % ، مقابل 35 % لأصحاب الأرض، لكن النتيجة ابتسمت لأبناء المجمعة وتسجيل حضور تاريخي أول في نهائي كأس الملك، ويسعى ممثل المجمعة لتحقيق الحلم، كما حققه جاره الفيصلي مسبقًا.