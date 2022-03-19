بحضور "المسحل".. الأخضر يدشن تدريباته لموقعة الصين المرتقبة

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير والتسديد على المرمى، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.