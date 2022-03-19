بحضور "المسحل".. الأخضر يدشن تدريباته لموقعة الصين المرتقبة

بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس السبت تدريباته في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين مساء يوم الخميس القادم على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
واجتمع المسحل بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، وأكد أهمية المباراة القادمة أمام منتخب الصين، وأهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة من أجل تحقيق الجاهزية الفنية والذهنية.
وأكد المسحل ثقة الجميع بهم متمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف المنشود.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير والتسديد على المرمى، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
من جهة أخرى، يجري المنتخب السعودي اليوم الأحد حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساء على "ملعب فندق قصر الإمارات".