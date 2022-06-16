بحضور رئيس النادي.. الشباب يكمل جاهزيته لمواجهة الهلال

وبدأ المدير الفني سوموديكا، مساء اليوم، استعداداته للقاء بمران خفيف أجراه في ملعب النادي الرديف، حيث استهله بتمارين إحماء وتسخين لياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية والتكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها على جاهزيتهم للقاء. وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.