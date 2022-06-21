بحضور نائب وزير الرياضة.. الكشف عن مواجهة الثنائي أولكسندر وجوشوا في "نزال البحر الأحمر"

شهدت جدة اليوم الثلاثاء، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بنزال البحر الأحمر، والذي سيُقام في 20 أغسطس المقبل ، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، وحامل اللقب السابق البريطاني "أنتوني جوشوا"، وذلك بحضور نائب وزير الرياضة ا. بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعددٍ من وكلاء الوزارة.
وأعرب الملاكمان خلال المؤتمر الصحفي عن جاهزيتهما للنزال التاريخي الذي يعد الثاني بعد المواجهة التي جمعت الملاكمين على استاد توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر 2021، وانتهت بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.
وقال الأوكراني أولكسندر أوسيك خلال المؤتمر: "سعيدٌ بالوجود في المملكة، ونحن هنا لنمثّل بلدنا، كما أنني مسرورٌ بالتطوّر الرياضي الذي تشهده السعودية، وبالاستقبال الحافل الذي حظيت به أنا وفريقي، أنا لست من محبي الحديث الإعلامي، لكنني أؤكد لكم أن ملاكمتي هي التي ستتكلّم بالنيابة عني، وأنا فخور بتمثيل بلدي أوكرانيا في هذا المحفل العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي الملاكمة يوم 20 أغسطس لحضور نزالٍ تاريخي".
من جهة أخرى، عبّر البريطاني أنتوني جوشوا عن سعادته بالعودة للمملكة قائلاً: "أنا سعيدٌ جدًا بالعودة إلى المملكة، والتي استعدت فيها اللقب قبل ثلاثة أعوام، خلال نزال الدرعية التاريخي، كما أنني أسعى جاهداً إلى استعادتهِ مرةً أخرى، لكن الفوز والخسارة هما أمران طبيعيان في الرياضة بشكل عام والملاكمة بصورةٍ خاصة، ومن الضروري امتلاك العقلية الصحيحة لتقبُّل الخسارة، والتعلم والمحاولة مجددًا".
هذا، وأعرب الأمير فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن سعد، المتحدث الرسمي باسم شركة Skill Challenge Entertainment المالكة لحقوق النزال، عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي في السعودية، قائلاً: "بدعم قيادتنا الرشيدة، ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وجهود سمو وزير الرياضة، نعيش اليوم فترة غير مسبوقة في النمو الرياضي على جميع الأصعدة، ومن ضمنها استضافة وتنظيم الفعاليات بشكل كامل، كما أن احتضان نزال البحر الأحمر يعدّ أمرًا رائعًا لبلادنا وللقطاع الرياضي".
من جانب آخر، كشف عبدالله الحربي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إستراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة، والتي تهدف إلى الوصول إلى نصف مليون ممارس للملاكمة بكل أنواعها، سواء الملاكمة بغرض اللياقة، أو برامج الملاكمة في المدارس والجامعات، أو الملاكمة التنافسية، وقال: "نهدف إلى تطوير منظومة الملاكمة، وبناء القدرات البشرية التابعة للملاكمة من مدربين وقضاة وحكام حلبة ومنظمين، وتشجيع أكثر من نصف مليون شاب وشابة من المملكة لممارسة لعبة الملاكمة، والوصول إلى نحو 5000 مسجلٍ في منافسات هذه اللعبة".
من ناحية أخرى، أعرب إيدي هيرن رئيس مجلس إدارة الشركة التسويقية Matchroom عن سعادته بالعودة إلى المملكة مرّة أخرى، وقال: "أشعر بالسعادة لعودتي هنا بعد نزال الدرعية التاريخي عام 2019، حيث إن العودة إلى المملكة مرّة أخرى، خصوصًا بعد التوقّف الذي سببته الجائحة، يعدّ مناسبة سعيدة لنا، ولاسيما في ظل الطموح الذي تملكه السعودية فيما يتعلّق بالملاكمة، كما نريد أن نقدّم نزالاً على أعلى مستوى، وأن نكون أيضًا مصدر إلهام للشباب السعودي، لاتباع نمط حياتي صحيّ وتطوير حبّهم للملاكمة وممارستها".
يُذكر أن المواجهة الأولى بين الثنائي أولكسندر وجوشوا، قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزالٍ أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، وسيُقام نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق خلال "نزال الدرعية التاريخي"، الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني "أنتوني جوشوا"، متوجًا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.