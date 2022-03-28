بحضور ومتابعة " وزير الرياضة " .. المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة أستراليا .. والهدف العودة للصدارة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره أستراليا، في ختام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك حينما يلتقي الطرفان، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وقد أعلن الأخضر تأهله لمونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، قبل انطلاق مباراته في الجولة التاسعة أمام الصين.