بحضور ومتابعة " وزير الرياضة " .. المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة أستراليا .. والهدف العودة للصدارة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الاثنين، استعداداته لمواجهة نظيره أستراليا، في ختام منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك حينما يلتقي الطرفان، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وقد أعلن الأخضر تأهله لمونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه، قبل انطلاق مباراته في الجولة التاسعة أمام الصين.
وسط حضور ومتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا.
والتقى "الفيصل" لاعبي الأخضر قبل بداية الحصة التدريبية، نقل خلالها تهنئة القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمناسبة التأهل إلى كأس العالم 2022.
وشدد وزير الرياضة على دعمه للجميع، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في تقديم المستويات الجيدة في المستقبل، مؤكدًا في الوقت ذاته ثقته بالإمكانات التي يمتلكها لاعبو الأخضر.
من جهة أخرى، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على الدعم الكبير واللامحدود الذي حظي به المنتخب الوطني طوال التصفيات الآسيوية مما أسهم في تحقيق الهدف.
على صعيد متصل، سلّم قائد الأخضر "سلمان الفرج" قميصًا تذكاريًا للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
ميدانيًا، أجرى "الأخضر" مساء أمس حصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة"، تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد".
بدأت التدريبات بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على منتصف مساحة الملعب.
يُذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني بـ 20 نقطة في المجموعة الثانية.