بدأت اليوم.. انطلاق بطولة السيدات للريشة الطائرة بالرياض

انطلقت، اليوم، بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر يومين لمنافسات "الزوجي" بمشاركة 60 لاعبةً، يمثلن لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة، وذلك بالصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.