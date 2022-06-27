بدأت اليوم.. انطلاق بطولة السيدات للريشة الطائرة بالرياض

انطلقت، اليوم، بطولة المملكة للسيدات للريشة الطائرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للعبة، وتستمر يومين لمنافسات "الزوجي" بمشاركة 60 لاعبةً، يمثلن لاعبات الريشة الطائرة من مختلف مناطق المملكة، وذلك بالصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وتعدّ البطولة من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد لفئة السيدات منذ عام 2018م والتي أسهمت بفاعلية في نشر لعبة الريشة الطائرة في أوساط الرياضة النسائية بالمملكة وزيادة عدد الممارسات واستقطاب المواهب من بطلات البطولات الداخلية؛ لضمّهن لصفوف منتخب السيدات وإعدادهن لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية.