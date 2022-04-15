بداية قوية لفريقي "دايغو" و"جوهور دار التعظيم" في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق

استهل "دايغو" الكوري الجنوبي و"جوهور دار التعظيم" الماليزي دور المجموعات لشرق القارة في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بقوة عندما تغلّب الأول على شاندونغ تايشان الصيني 7-صفر، والثاني على ضيفه غوانزو الصيني 5-صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى.