بداية قوية لفريقي "دايغو" و"جوهور دار التعظيم" في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق

استهل "دايغو" الكوري الجنوبي و"جوهور دار التعظيم" الماليزي دور المجموعات لشرق القارة في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بقوة عندما تغلّب الأول على شاندونغ تايشان الصيني 7-صفر، والثاني على ضيفه غوانزو الصيني 5-صفر، يوم الجمعة، في الجولة الأولى.
المجموعة السادسة
فاز نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني على ليون سيتي السنغافوري 4-1 يوم الجمعة على ستاد بوريرام في مدينة بوريرام التايلاندية، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضًا، فوز دايغو الكوري الجنوبي على شاندونغ تايشان الصيني 7-0 على ستاد مدينة بوريرام.
وتصدر دايغو ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام أوراوا ريدز، في حين بقي رصيد ليون سيتي وشاندونغ تايشان خاليًا من النقاط.
المجموعة السابعة
نجح نادي جيونام دراغونز الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على يونايتد سيتي الفلبيني 1-0 يوم الجمعة على ستاد باثوم ثاني في باثوم ثاني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضًا تعادل باثوم يونايتد التايلاندي مع ملبورن سيتي الأسترالي 1-1 على نفس الملعب.
وتصدر جيونام دراغونز ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من باثوم يونايتد وملبورن سيتي، في حين بقي رصيد يونايتد سيتي خاليًا من النقاط.
المجموعة التاسعة
تفوق نادي جوهور دار التعظيم الماليزي على غوانغزهو الصيني 5-0 يوم الجمعة على ستاد السلطان إبراهيم في جوهور بارو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضًا تعادل كاوازاكي فرونتال الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 1-1 على ستاد تان سري داتو حاجي حسن يونس.
وتصدر جوهور ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من كاوازاكي فرونتال وأولسان هيونداي، في حين بقي رصيد غوانغزهو خاليًا من النقاط.