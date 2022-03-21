برئاسة عبدالعزيز بن تركي.. اعتماد تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مؤسسة الحلم الآسيوي من قِبَل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر مارس 2017، وهي تُواصل العمل على تمكين وتعزيز المجتمعات الهشة في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن خمسة اتحادات إقليمية، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الربحية الشهيرة على المستوى الدولي والمحلي.