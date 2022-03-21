برئاسة عبدالعزيز بن تركي.. اعتماد تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، خلال الفترة من 2025 إلى 2021، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ويضم المجلس في عضويته كلًّا من: (تيموثي فوك تسون تينغ رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية في هونغ كونغ، واللواء كيف ساميث رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الكمبودي لكرة القدم).
ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، جاء تشكيل مجلس أمناء المؤسسة بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء، والذين يتمتعون بخبرات تمتد لعقود في مجال الإدارة الرياضية والخدمة العامة وإدارة الأعمال، إلى جانب العمل الخيري.
وسيتولى المجلس إعداد الاستراتيجيات وإدارة برامج التمويل التي تقدّمها مؤسسة الحلم الآسيوي.
من ناحيته، رحّب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وراعي مؤسسة الحلم الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وقال: تم تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي؛ بهدف أساسي يتمثل في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة بكافة أرجاء قارة آسيا.
وأضاف الشيخ سلمان: يمتلك أعضاء مجلس الأمناء خبرات واسعة ومتنوعة، ويسرني ويشرفني باسم أسرة كرة القدم الآسيوية الترحيب بهم في مؤسسة الحلم الآسيوي.
وأردف: أود التقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم خدماتهم، وأنا واثق أنهم سيرتقون بمستوى التأثير والإنجاز في مشاريع التطوير الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
وتابع: الأمر الأهم هو أن تعيين هذه الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة؛ يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ضمان تنفيذ برامج قيمة تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الجيدة والاستدامة.
ومن المتوقع أن يمارس رئيس وأعضاء مجلس الأمناء دورًا محوريًّا في ضمان مواصلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تتوافق مع المبادئ الأساسية في مؤسسة الحلم الآسيوي، وهي حماية الأطفال، التعليم والاندماج الاجتماعي.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق مؤسسة الحلم الآسيوي من قِبَل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر مارس 2017، وهي تُواصل العمل على تمكين وتعزيز المجتمعات الهشة في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن خمسة اتحادات إقليمية، بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الربحية الشهيرة على المستوى الدولي والمحلي.