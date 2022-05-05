برباعية رائعة.. "الاتفاق" يستفيق على حساب "التعاون" وتزداد آماله في النجاة

نجح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في عبور محطة التعاون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح الاتفاق في التغلب على التعاون بأربعة أهداف دون رد في مباراة الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أهداف المباراة جاءت بأقدام نعيم السليتي "هدفين" في الدقيقتين 49 و 60 واللاعب يوسف نياكاتي في الدقيقة 75 واللاعب محمد الكويكبي من ركلة جزاء في الدقيقة 91.
وكان " السيلتي" قد أضاع ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق عند النقطة 27 (المركز 13) في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة رقم 26.