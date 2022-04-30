برباعية في مرمى "ليدز".. "السيتي" يتربع على قمة الدوري الإنجليزي

انتزع فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4 -0 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.
وكان ليفربول قد صعد إلى الصدارة مؤقتًا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.
وحسم سيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف، حملت توقيع رودريجو هرنانديز وناثان آكي وجابريل جيسوس وفرناندينيو عند الدقائق الـ13 والـ54 والـ78 والـ90.
الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 83 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل أربع جولات من نهاية الموسم.