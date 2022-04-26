مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي الأبطال بالفوز على ريال مدريد

وعاد فودين ليمنح مانشستر سيتي الأفضلية بفارق هدفين (53) لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور رد سريعًا بتقليص الفارق عند الدقيقة (55) وفي الوقت الذي انتظر به ريال مدريد التعديل أتى الدور على البرتغالي برناردو سيلفا ليضيف الهدف الرابع لأصحاب الضيافة من تسديدة قوية (74)، إلا أن بنزيما قلص الفارق بعد ما ترجم ركلة جزاء ببراعة ليختتم أهداف المواجهة (82).