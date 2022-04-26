مانشستر سيتي يحسم موقعة ذهاب نصف نهائي الأبطال بالفوز على ريال مدريد

حسم مانشستر سيتي الإنجليزي قمة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه بصعوبة بالغة على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4-3 يوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد معقل السيتزن" في ذهاب نصف نهائي المسابقة.
وتقدم أصحاب الضيافة مبكرًا بهدفي البلجيكي دي بروين والبرازيلي غابرييل جيسوس (2 و11) قبل أن يأتي الرد من الفرنسي كريم بنزيمة (33).
وعاد فودين ليمنح مانشستر سيتي الأفضلية بفارق هدفين (53) لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور رد سريعًا بتقليص الفارق عند الدقيقة (55) وفي الوقت الذي انتظر به ريال مدريد التعديل أتى الدور على البرتغالي برناردو سيلفا ليضيف الهدف الرابع لأصحاب الضيافة من تسديدة قوية (74)، إلا أن بنزيما قلص الفارق بعد ما ترجم ركلة جزاء ببراعة ليختتم أهداف المواجهة (82).
وسيلتقي الفريقان مجددًا في مواجهة الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في العاصمة الإسبانية.