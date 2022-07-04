برشلونة يعلن رسميًا التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيي

أعلن فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي ضم الإيفواري فرانك كيسيي بعقد يمتد حتى يونيو 2026.
وقال برشلونة، على موقعه الرسمي على "تويتر": "توصّل النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدًا حتى 30 يونيو 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو".
وأضاف: "سيقدم النادي كيسيي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقّع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به".
ويبلغ "كيسيي" من العمر 25 عامًا وقبل انتقاله إلى برشلونة، أمضى مسيرة رائعة في الدوري الإيطالي؛ إذ لعب لأندية أتالانتا ثم تشيزينا على سبيل الإعارة، قبل أن يسطر مجدًا كبيرًا مع ميلان؛ إذ لعب له بين عامي 2019 و2022 وشارك في 103 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا.
وأسهم "كيسيي" مع ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه المنصرم لأول مرة منذ 11 عامًا.