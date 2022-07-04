برشلونة يعلن رسميًا التعاقد مع الإيفواري فرانك كيسيي

ويبلغ "كيسيي" من العمر 25 عامًا وقبل انتقاله إلى برشلونة، أمضى مسيرة رائعة في الدوري الإيطالي؛ إذ لعب لأندية أتالانتا ثم تشيزينا على سبيل الإعارة، قبل أن يسطر مجدًا كبيرًا مع ميلان؛ إذ لعب له بين عامي 2019 و2022 وشارك في 103 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا.