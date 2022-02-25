رياضة

برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي

إشبيلية يصطدم بوست هام يونايتد
برشلونة يواجه غلطة سراي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي
صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

سُحبت اليوم الجمعة قرعة ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، وذلك عقب نهاية مباريات مرحلة خروج المغلوب مساء أمس الخميس، وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة.

تعرّف على مواجهات ثمن النهائي:

غلاسكو رينجرز الإسكتلندي - سرفينا زفيزدا الصربي.

براغا البرتغالي - موناكو الفرنسي.

بورتو البرتغالي - ليون الفرنسي.

أتالانتا الإيطالي - باير ليفركوزن الألماني.

إشبيلية الإسباني - وست هام يونايتد الإنكليزي.

برشلونة الإسباني - غلطة سراي التركي.

لايبزيغ الألماني - سبارتاك موسكو الروسي.

ريال بيتيس الإسباني - آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وستقام مواجهات الذهاب يومي 9 و10 مارس فيما ستكون مواجهات العودة يوم 17 من ذات الشهر، في حين تقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، يومي 7 و14 أبريل المقبل.

برشلونة
قرعة ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي
مسابقة الدوري الأوروبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.