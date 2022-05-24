برعاية بندر بن خالد الفيصل.. انطلاق بطولة "كحيلة" بمشاركة 511 رأساً من الخيل العربية

تنطلق غداً بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية "كحيلة"، في نسختها الثانية على التوالي، برعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل, وبمشاركة 511 رأساً من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبًا, وتستمر حتى 29 مايو 2022م، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة وإبراز هذه الرياضة العريقة وجهود المملكة في النهوض بها في المحافل المحلية والدولية، منوهة بأن البطولة تعد إحدى أهم بطولات الخيل العربية الأصيلة في المنطقة، والتي جاءت تكريماً لخيل الملك عبد العزيز -رحمه الله- وأفضل هداياه لملوك العالم.
وبينت اللجنة أن البطولة ستقام بواجهة الرياض، في وسط صالة مغلقة مكتملة الخدمات حيث تحتوي صالة العرض الرئيسية على 3 مناطق للجلوس، ومنطقة للضيافة، ومنطقة استعراض الخيل، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة الأطعمة، وتستمر فترة الفعاليات من الساعة الـ 1 ظهراً حتى الساعة الـ 11 مساءً.