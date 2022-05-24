برعاية بندر بن خالد الفيصل.. انطلاق بطولة "كحيلة" بمشاركة 511 رأساً من الخيل العربية

تنطلق غداً بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية "كحيلة"، في نسختها الثانية على التوالي، برعاية الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل, وبمشاركة 511 رأساً من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبًا, وتستمر حتى 29 مايو 2022م، وذلك في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض، بإشراف مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة.