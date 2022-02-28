برعاية ولي العهد.. "لكزس" الشريك البلاتيني لكأس السعودية للفروسية 2022

اختتمت بالأمس فعاليات كأس السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي أقيمت بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، خلال يومي 25 و26 فبراير 2022.

ويعتبر كأس السعودية لسباقات الخيل في دورته الثالثة السباق الأكثر قيمة فيي تاريخ السباقات العالمية للخيل، وقد حضره أمهر الخيالة وأميز الخيول والمدربين العالميين، وتنافسوا لمدة يومين مع أفضل ما يقدمه قطاع سباقات الخيل في السعودية، وخاض فيه أكثر الفرسان احترافية في العالم غمار السباق الأغلى عالمياً، والأكثر جذباً بمشاركة أفضل الجياد من أشهر وأهم الإسطبلات العالمية، وجرى خلاله 16 سباقاً منح فيها الفائزون جوائز مالية بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي.

وعبرت "لكزس" عن اعتزازها الكبير بوجودها بهذا الحدث العالمي الفريد كشريك بلاتيني للبطولة، والتي تعتبر احتفالاً فروسياً عالمياً من حيث التنظيم والحجم، وشاركت فيها 16 دولة، كما وصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جواداً، وكانت البطولة ناجحة بكل المقاييس.

وفي اليوم الثاني ومع نهاية المنافسات توج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- الأمير سعود بن سلمان مالك الجواد "إمبلم رود" بكأس السعودية 2022، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في السباق الختامي.

وتميزت بطولة هذا العام بالشوط الخاص بكأس العبيه للخيل العربية الأصيلة فئة 2 برعاية لكزس على المضمار الرملي الممتد على مسافة 2000 متر، وبجائزة بقيمة مليوني دولار، وقد فاز فيها الجواد "هادي دي كارير" للمالك خليفة بن شعيل الكواري، والمدرب توماس فورسي، وبقيادة اوليفيه بيليه، وتم تتويجه من قبل "رعد السعدي" نائب الرئيس لقطاع التنقل في عبداللطيف جميل، والذي عبر عن سعادته بوجود عبداللطيف جميل للسيارات كشريك بلاتيني في هذا الحدث العالمي الذي اثبت مكانته في صدارة خارطة سباقات الخيل في العالم، ويعتبر أحد أبرز الفعاليات الاجتماعية والرياضية ضمن أجندة الفعاليات المتنامية في المملكة.

وبين "السعدي" أن مشاركة لكزس في هذا الحدث المميز تنبع من واقع الإيمان والدعم الكبير لرؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة، ومشاركتهم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من أجل حياة أفضل.

يُذكر أنه خلال الفعاليات المصاحبة للمنافسات والبطولة أتيحت الفرصة لزوار وضيوف السباق التعرف عن قرب على أسطورة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة لكزس LX600 وكذلك السيارة الرياضية الفاخرة لكزس LC 500 القابلة للكشف المحدودة الإصدار من فئة INSPIRATION والوحيدة الموجودة بالمملكة، والتي من المتوقع أن يتم بيعها في مزاد خيري يعود ريعه لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية بالمملكة.