بسبب رمي أكثر من 50 علبة مياه.. "الانضباط" تُغرِّم الأهلي والاتفاق

غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الأهلي بدفع غرامة مالية، قدرها (107.500) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الرائد ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت الغرامة نظير قيام جمهور النادي الأهلي برمي أكثر من (50) خمسين علبة مياه، وغيرها من الأدوات أثناء المباراة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وألزمت اللجنة لاعب نادي الاتفاق فيليب كيش بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، إضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة؛ لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق الاتحاد.