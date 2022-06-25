بسبب رمي أكثر من 50 علبة مياه.. "الانضباط" تُغرِّم الأهلي والاتفاق

غرَّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الأهلي بدفع غرامة مالية، قدرها (107.500) مائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك على خلفية الأحداث المصاحبة لمباراة الرائد ضمن الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.