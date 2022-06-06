بسبب عدم جاهزيتهما.. "صلاح" و"حجازي" يغيبان عن لقاء أثيوبيا

وأشارت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، إلى أن صلاح لن يشارك أمام أثيوبيا في المباراة المقررة 9 يونيو؛ بسبب معاناته من شد خفيف سيجبره على الراحة لبعض الوقت.