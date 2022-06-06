رياضة

بسبب عدم جاهزيتهما.. "صلاح" و"حجازي" يغيبان عن لقاء أثيوبيا

بسبب عدم جاهزيتهما.. "صلاح" و"حجازي" يغيبان عن لقاء أثيوبيا
سبق
سبق

بات في حكم المؤكد غياب الثنائي محمد صلاح وأحمد حجازي عن قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي سيواجه خصمه منتخب أثيوبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023؛ بسبب عدم جاهزيتهما لخوض اللقاء.

وأشارت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، إلى أن صلاح لن يشارك أمام أثيوبيا في المباراة المقررة 9 يونيو؛ بسبب معاناته من شد خفيف سيجبره على الراحة لبعض الوقت.

من جانب آخر، فضّل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال استبعاد أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد، للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه أيضاً عن لقاء غينيا؛ بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي في أوروبا.

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منتخب مصر
أحمد حجازي
منتخب أثيوبيا
كأس أمم إفريقيا 2023

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