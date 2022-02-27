بسبب غزو أوكرانيا.. "فيفا" يمنع إقامة مباريات في روسيا ويحظر العَلَم والنشيد

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من القرارات المشددة اليوم الأحد بحق روسيا؛ وذلك على خلفية غزوها أوكرانيا.

وقرر الفيفا خوض روسيا مبارياتها الرسمية "البيتية" خارج أرضها، ودون جمهور، كما منع استخدام اسم روسيا، وتعويضه بالاتحاد الروسي لكرة القدم.

وإضافة إلى ذلك، اعتمد الفيفا شعار الاتحاد الروسي لكرة القدم بدلاً من العَلَم الروسي.

ويحتفظ "فيفا" بحقه في اتخاذ "عقوبات إضافية"، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات.

وقال الفيفا في بيان له إنه "يود أن يؤكد مجددًا إدانته استخدام القوة من قِبل روسيا في غزوها أوكرانيا؛ فالعنف ليس حلاً أبدًا. ويعرب الفيفا عن تضامنه العميق مع جميع الأشخاص المتضررين مما يحدث في أوكرانيا".

وحسب بيان للاتحاد، اتخذ مكتب مجلس الفيفا القرارات التي قال إنها ستظل سارية المفعول حتى إشعار آخر، وهي:

- لن تُلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا؛ إذ تُلعب المباريات "المحلية" على أرض محايدة وبدون جمهور.

- يجب أن يشارك الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم "اتحاد كرة القدم الروسي" وليس "روسيا".

- لن يتم استخدام عَلَم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فِرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

وقال الفيفا إنه سيواصل حواره مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات "التي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة".

