بسبب "كورونا".. "ليديا كو" تنسحب من بطولة أرامكو النسائية الدولية

أعلنت النيوزيلندية ليديا كو حاملة لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، انسحابها من المشاركة المقبلة، بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد Covid-19 عقب مشاركتها في منافسات بطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة.
وتنطلق منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع المقبل في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 17 حتى 20 مارس.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة أينجل ين، اللاعبة الأمريكية كبديلة للاعبة النيوزيلندية ليديا كو.