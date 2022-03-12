رياضة

بسبب "كورونا".. "ليديا كو" تنسحب من بطولة أرامكو النسائية الدولية

تنظم بملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية
بسبب "كورونا".. "ليديا كو" تنسحب من بطولة أرامكو النسائية الدولية

النيوزيلندية ليديا كو

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أعلنت النيوزيلندية ليديا كو حاملة لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، انسحابها من المشاركة المقبلة، بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد Covid-19 عقب مشاركتها في منافسات بطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة.

وتنطلق منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الأسبوع المقبل في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 17 حتى 20 مارس.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مشاركة أينجل ين، اللاعبة الأمريكية كبديلة للاعبة النيوزيلندية ليديا كو.

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
فيروس كورونا
بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف
النيوزيلندية ليديا كو
HSBC

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