بسبب "كورونا".. "ليديا كو" تنسحب من بطولة أرامكو النسائية الدولية

أعلنت النيوزيلندية ليديا كو حاملة لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، انسحابها من المشاركة المقبلة، بعد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد Covid-19 عقب مشاركتها في منافسات بطولة HSBC العالمية للسيدات في سنغافورة.