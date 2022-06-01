بسبب "محمد صلاح".. تغريم المدرب "لامبارد" أكثرَ من 141 ريالًا سعوديًّا

وجاءت تصريحات "لامبارد" عقب مباراة فريقه أمام جاره ليفربول في أبريل الماضي، وتَضمنت انتقادات ضد حكم ستيوارت أتويل، الذي أدار اللقاء؛ مشيرًا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليًّا لو كان صلاح هو من سَقط أرضًا.