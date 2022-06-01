بسبب "محمد صلاح".. تغريم المدرب "لامبارد" أكثرَ من 141 ريالًا سعوديًّا

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني (حوالى 141 ألف ريال)، على "فرانك لامبارد"، المدير الفني لفريق إيفرتون؛ بسبب تصريحاته التي تَضَمّنت إشارة إلى النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح.
وجاءت تصريحات "لامبارد" عقب مباراة فريقه أمام جاره ليفربول في أبريل الماضي، وتَضمنت انتقادات ضد حكم ستيوارت أتويل، الذي أدار اللقاء؛ مشيرًا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليًّا لو كان صلاح هو من سَقط أرضًا.
واستنكر "لامبارد" الاتهام الموجه إليه من قِبَل الاتحاد الإنجليزي، والذي يتضمن أن التصريحات تُشكك في نزاهة الحكم؛ ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته.