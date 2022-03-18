بـ"سيمفونية" رباعية.. الهلال (يوجع) الأهلي وينتزع الوصافة من النصر

انتزع فريق الهلال الأول لكرة القدم وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فم النصر؛ وذلك بعد أن أسقط ضيفه الأهلي بنتيجة 4/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ25 من دوري المحترفين.