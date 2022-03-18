بـ"سيمفونية" رباعية.. الهلال (يوجع) الأهلي وينتزع الوصافة من النصر

انتزع فريق الهلال الأول لكرة القدم وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من فم النصر؛ وذلك بعد أن أسقط ضيفه الأهلي بنتيجة 4/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ25 من دوري المحترفين.
الشوط الأول انتهى باستحواذ أزرق على مجريات اللعب، بلغ 57 %، وزار خلاله لاعبوه شباك حارس الأهلي ياسر المسيليم ثلاث مرات عن طريق هداف الدوري النيجيري "إيغالو" عند الدقائق (الـ11، الـ34 والـ48)، وجميع التمريرات من نجم اللقاء سالم الدوسري.
وفي الشوط الثاني أضاف المالي "موسى ماريغا" الهدف الرابع من كرة ساقطة رائعة بعد تمريرة ساحرة من سالم الدوسري عند الدقيقة الـ58.
وقلص هداف الأهلي عمر السومة النتيجة بهدف أول عند الدقيقة الـ69 من ركلة جزاء على يسار حارس الهلال عبدالله المعيوف.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع (5+90) أطلق لاعب الأهلي اليوسكي تسديدة أرضية قوية، استقرت داخل شباك الهلال هدفًا ثانيًا.
وبتلك النتيجة خطف الهلال وصافة ترتيب الدوري (49 نقطة) من شقيقه النصر، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين للأزرق، وبقي الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة.