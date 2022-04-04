بطولات أرامكو السعودية للفرق تتأهب لإطلاق موسم 2022م ضمن الجولة الأوروبية لقولف السيدات

وفي تعليقه على الاستعدادات الجارية لانطلاقة البطولة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية ماجد السرور: "بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من سلسلة بطولات أرامكو للفرق، فإن نسخة هذا العام تعني المزيد من التوسع، ونحن سعداء بانطلاق الموسم من تايلاند. تعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق نظامًا فريدًا من نوعه من خلال الفرص التي يقدمها، كما حظي بإعجاب اللاعبات والجماهير بالإضافة إلى شركائنا في أرامكو السعودية والجولة الأوروبية للسيدات، ونسعى من خلال إقامة مثل هذه السلسلة للعمل معًا على إلهام المزيد للعب القولف ومنح قولف السيدات الظهور المستحق على الساحة العالمية".