بطولة أرامكو للجولف.. سيدات الجولة الأوروبية يحاولن تكرار ضربة لقب بطولة الرجال

وبعد شهر تقريباً من تلك اللحظة المميزة في النسخة الرجالية من البطولة، قامت اللجنة المنظمة بإجراء تحدٍّ بين بعض لاعبات النسخة النسائية من البطولة؛ لمعرفة إذا ما كان بإمكانهن تسجيل الضربة من نفس الموضع، في ظل وجود رياح شديدة هبّت على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يحتضن منافسات البطولة المقامة في الفترة من 17 مارس حتى 20 مارس.