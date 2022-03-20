بطولة أرامكو للجولف.. سيدات الجولة الأوروبية يحاولن تكرار ضربة لقب بطولة الرجال

قامت مجموعة من لاعبات الجولة الأوروبية لجولف السيدات المشارِكات في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، بمحاولة تكرار تسجيل الضربة الاستثنائية التي قام بها اللاعب الأمريكي هارولد فارنر في بطولة الرجال في الشهر الماضي، والتي منحته اللقب في آخر لحظات المنافسات.
وكانت الضربة التي نفذها فارنر في الحفرة (18) والتي قطعت مسافة (92 قدماً) حديث مجتمع الجولف حول العالم؛ نظراً للنهاية الدراماتيكية التي حسم بها اللقب الذي كان حينها في متناول مواطنه بوبا واتسون.
وبعد شهر تقريباً من تلك اللحظة المميزة في النسخة الرجالية من البطولة، قامت اللجنة المنظمة بإجراء تحدٍّ بين بعض لاعبات النسخة النسائية من البطولة؛ لمعرفة إذا ما كان بإمكانهن تسجيل الضربة من نفس الموضع، في ظل وجود رياح شديدة هبّت على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يحتضن منافسات البطولة المقامة في الفترة من 17 مارس حتى 20 مارس.
شهد التحدي مشاركة مجموعة من ألمع النجمات العالميات الحاصلات على ألقاب كبرى في مختلف الجولات والبطولات العالمية مثل الإنجليزية جورجيا هال، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، والألمانية أوليفيا كوان، حيث استضافت المقدمة الشهيرة غابي بارتينغتون مجريات المنافسات، إلى جانب صانعات المحتوى الشهيرات ميا بيكر وسينيد ماكغراث.