بطولة السلسلة الدولية في إنجلترا تجذب نخبة لاعبي القولف العالميين
أعلنت الجهة المنظمة لبطولة السلسلة الدولية في إنجلترا عن انضمام ثلاثي المنتخب السعودي للقولف: "عثمان المُلا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف"، بالإضافة إلى المصنف الأول في الجولة الآسيوية للقولف الأمريكي سيهوان كيم، والمصنف الأول السابق الكوري جوهيونغ كيم، وحامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للقولف سابقًا الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، والموهبة التايلاندية الشابة راتشانون تشانتانانوات البالغ من العمر 15 عامًا إلى قائمة الأسماء المشاركة في البطولة المُقامة في الشهر المقبل.
وسيشارك إلى جانبهم أفضل 10 لاعبين في الجولة الآسيوية مع مجموعة من نخبة لاعبي القولف على مستوى العالم للمنافسة على لقب البطولة المرتقبة التي يبلغ مجموع جوائزها 2 مليون دولار أمريكي ويحتضنها ملعب سليلي هول بالقرب من نيوكاسل في الفترة من 2 حتى 5 يونيو 2022.
حدث عالمي
وتُعد البطولة حدثًا مهمًّا على صعيد رياضة القولف العالمية؛ إذ ستكون أول بطولة للجولة الآسيوية تُقام على أرض المملكة المتحدة، وهو ما سيجذب جميع لاعبي الجولة بهدف تسجيل ظهورهم في الحدث التاريخي الذي يعتبر تاسع بطولة في روزنامة موسم 2022-2023، وثاني بطولات السلسلة الدولية لهذا العام.
ويستعد المُلا وسلهب والشريف للمشاركة في بطولة السلسلة الدولية – إنجلترا؛ حيث تعتبر البطولة الكبرى الثانية لهم تحت مظلة الجولة الآسيوية بعد مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. وشهد العام الماضي تتويج الثلاثي السعودي مع المنتخب الوطني بلقب النسخة 40 من البطولة العربية المفتوحة بمشاركة 10 منتخبات أخرى وبفارق مريح "9 ضربات تحت المعدل" عن أقرب منافسيهم.
وعلّق المُلا الذي يعتبر أول لاعب سعودي محترف في رياضة القولف قائلًا: "أنا متحمس جدًّا للمشاركة في بطولة السلسلة الدولية في سليلي هول. الحصول على مثل هذه الفرصة أمام أنظار العالم ومنافسة مجموعة من أفضل لاعبي القولف؛ هو امتياز خاص ويعني لي الكثير. أنا محظوظ بالدعم الكبير والتوجيه الذي أجده من قولف السعودية لمساعدتي في تحقيق النجاح بمسيرتي الاحترافية في رياضة القولف".
في حين قال سلهب: "المشاركة في مثل هذه البطولات من شأنها أن تضيف الكثير لخبرتي، وفخور بمنافسة نخبة لاعبي القولف على مستوى العالم. لقد قامت قولف السعودية بعمل رائع على صعيد نشر رياضة القولف في المملكة، وتواجدي هنا دليل على حجم الدعم المستمر المقدم من قبلهم للاعبين. تمثيل الوطن في البطولات العالمية هو شرف كبير، وأتمنى أن أعكس أفضل صورة ممكنة".
ويتطلع زميلهم الشريف للبناء على النجاحات المحلية والإقليمية التي حققها المنتخب في الفترة الماضية، وقال: "متشوق للعب في بطولة السعودية الدولية في أفضل الملاعب العالمية وسط أجواء تنافسية عالية مع أفضل اللاعبين، وستكون بمثابة دفعة كبيرة لثقتنا في أنفسنا، وستساعدنا في التطور كلاعبي قولف. وسنفعل كل ما بوسعنا لاستغلال هذه الفرصة بالشكل الأمثل ولنعكس صورة إيجابية عن لاعبي القولف في المملكة".
ويتربع سيهوان كيم على صدارة تصنيف الجولة الآسيوية بعد تحقيقه لنتائج مميزة منذ انطلاق الموسم، بداية بفوزه بلقب أولى بطولات السلسلة الدولية في تايلاند في شهر مارس الماضي وحصوله على ما يقارب نصف مليون دولار أمريكي من جوائز البطولة، وسيسعى للبناء على ذلك النجاح في ثاني البطولات مع صعوبات أكبر وسط منافسة قوية مع بقية النجوم المشاركين.
ويأمل كلٌّ من: بايو كيم صاحب المركز الثاني في تصنيف الجولة الآسيوية، والتايلاندي صاحب المركز الثالث فاتشارا خونجواتماي، في تسجيل ظهور قوي في البطولة بعد تحقيقهما لأول انتصاراتهما تحت الجولة الأوروبية بعد عودة البطولات في شهر نوفمبر 2021 من فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
الكوري جوهيونغ كيم البالغ من العمر 19 عامًا، والذي أصبح ثاني أصغر لاعب يحقق المركز الأول في تصنيف الجولة الآسيوية في يناير الماضي؛ يسير بخطى ثابتة بعد حلوله في قائمة أفضل 10 لاعبين في آخر 3 بطولات ساهمت في حصوله على المركز الرابع في تصنيف الجولة الآسيوية. وسيتوجه كيم لإنجلترا ومعه التايلاندي سادوم كايوكانجانا، والجنوب أفريقي جاستن هاردينغ، بعد أن يُنهوا مشاركتهم في بطولة PGA الأمريكية في أوكلاهوما ثاني البطولات الكبرى في هذا الموسم.
كما ينضم لهم جميعًا المصنف الأول في الجولة الآسيوية عام 2019 وصاحب 6 ألقاب، التايلاندي جاز جانيواتانانوند، والماليزي غافين غرين المصنف الأول في الجولة الآسيوية عام 2017، والأسترالي سكوت هيند المصنف الأول عام 2016 الذي يعتبر أفضل لاعب أجنبي في الجولة بتحقيقه 10 انتصارات حتى الآن، وتشان شيه-تشانغ من الصين تايبيه الفائز بلقبين في الجولة، والتايلاندي نيتيثورن ثيبونغ الحاصل على لقب واحد في الجولة هذا العام.
وقال "تشو مين ثانت" مفوض الجولة الآسيوية ورئيسها التنفيذي: "بطولة السلسلة الدولية في إنجلترا حدث خاص بالنسبة للجولة الآسيوية، وسيمنح اللاعبين فُرصًا عظيمة للمنافسة في الساحة الدولية على أرض وجهة جديدة. قائمة الأسماء المشاركة قوية جدًّا وهو ما يعكس اهتمام اللاعبين بالسلسلة الدولية، وسيتيح لنا الفرصة لنُظهر مدى شعبية الجولة الآسيوية من خلال مشاركة أفضل المواهب العالمية والحضور الجماهيري في أوروبا. كما وصلتنا العديد من الطلبات من مختلف اللاعبين من مختلف أنحاء العالم يبدون فيها رغبتهم بأن يكونوا جزءًا من الجولة الآسيوية بعد مشاهدتهم لنمونا المتواصل في الأشهر القليلة الماضية".