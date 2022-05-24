بطولة السلسلة الدولية في إنجلترا تجذب نخبة لاعبي القولف العالميين

كما ينضم لهم جميعًا المصنف الأول في الجولة الآسيوية عام 2019 وصاحب 6 ألقاب، التايلاندي جاز جانيواتانانوند، والماليزي غافين غرين المصنف الأول في الجولة الآسيوية عام 2017، والأسترالي سكوت هيند المصنف الأول عام 2016 الذي يعتبر أفضل لاعب أجنبي في الجولة بتحقيقه 10 انتصارات حتى الآن، وتشان شيه-تشانغ من الصين تايبيه الفائز بلقبين في الجولة، والتايلاندي نيتيثورن ثيبونغ الحاصل على لقب واحد في الجولة هذا العام.