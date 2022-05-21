بطولة لندن تشهد مشاركة أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم

يُذكر أن القارة الآسيوية كانت أولى محطات هذه السلسلة بعد إضافتها هذا العام للمرة الأولى، واعتماد تايلاند خامس دولة تحتضن إحدى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق التي تمت استضافتها على ملعب النادي الريفي في بانكوك في المدة من 12 إلى 14 مايو، وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: "نادي سنتريون" في لندن (16-18 يونيو)، و"نادي لا ريسيرفا" في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في المدة من (13-15 أكتوبر) وسيجري تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديدًا "ملعب ونادي رويال غرينز" في جدة (9-11 نوفمبر).