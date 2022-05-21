بطولة لندن تشهد مشاركة أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم

أكد مدير عام الشؤون العامة بشركة أرامكو السعودية طلال المري أن جولة لندن التي تأتي ضمن سلسلة بطولات أرامكو السعودية للجولف للفرق- التي يحتضنها ملعب نادي سنتريون في مدينة لندن في المدة من 16-18 يونيو المقبل- سيشاركُ بها أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم، وبإمكان عشاق وجماهير رياضة الجولف والراغبين في التعرف عليها الحضور والاستمتاع بالمنافسات.
وأشار إلى التزام أرامكو السعودية بالاستمرار في دعم الرياضة النسائية من خلال رياضة الجولف وترك بصمة إيجابية في كل دولة تحتضن بطولات سلسلة الفرق لهذا العام.
وفي سياق متصل أكدت نجمات الجولف الإنجليزيات جورجيا هال، وبرونتي لو، وتشارلي هول مشاركتهن في ثاني بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.
وسيتقدم الثلاثي - الذي لعب دورًا مهمًا في كأس "سولهايم" على مدار السنوات القليلة الماضية- قائمة الأسماء المشاركة في البطولة التي تُقام تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات للعام الثاني على التوالي، ويبلغُ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.
وحظيت جورجيا هال التي تُعد صاحبة أعلى تصنيف بين اللاعبات الإنجليزيات ببداية مميزة للعام 2022م، حيث تمكنت من خطف لقب بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في مارس الماضي، بالإضافة إلى نتائج قوية في بطولات جولة LPGA ، وشاركت هال البالغة من العمر 26 عامًا في النسخة الماضية من بطولة لندن ونجحت في تسجيل 64 ضربة في الجولة الثانية؛ كسرت بها الرقم القياسي الخاص بملعب سنتريون.
وتُعد مواطنتها تشارلي هول ثاني أفضل اللاعبات الإنجليزيات والمصنفة رقم 31 على مستوى العالم، حيث نجحت في أن تكون ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في بطولتين متتاليتين منذ بداية هذا العام، وستعود هذا العام للمشاركة في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق بعد نتائج مميزة في نسخة العام الماضي، حيث حلّت في المركز الأول والثالث والرابع والثالث عشر في الجانب الفردي من البطولات.
ويمنح نظام البطولات فرصة مميزة للاعبات للتنافس، إلى جانب زميلاتهن في 36 فريقًا مكونًا من 4 أعضاء، حيث يتم تحديد قائدات للفرق بناءً على تصنيفهن العالمي، وتقوم كل قائدة باختيار اللاعبة المحترفة الثانية في الفريق، قبل تعيين اللاعبة المحترفة الثالثة عشوائيًا، وإضافة العضو الأخير (لاعبة أو لاعب) من فئة الهواة بالطريقة نفسها.
وسيشهد نظام البطولة تحديثًا في نسخة هذا العام، إذْ ستُقام منافسات الفرق على مدار يومين يُتوَّجُ الفريق الفائز خلالها، في حين تتنافس صاحبات أفضل نتائج فردية والمتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث الأيام لتحديد اللاعبة الفائزة بالجائزة الفردية.
يُذكر أن القارة الآسيوية كانت أولى محطات هذه السلسلة بعد إضافتها هذا العام للمرة الأولى، واعتماد تايلاند خامس دولة تحتضن إحدى بطولات سلسلة أرامكو السعودية للفرق التي تمت استضافتها على ملعب النادي الريفي في بانكوك في المدة من 12 إلى 14 مايو، وستعقبها سلسلة من البطولات في كل من: "نادي سنتريون" في لندن (16-18 يونيو)، و"نادي لا ريسيرفا" في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في المدة من (13-15 أكتوبر) وسيجري تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة وتحديدًا "ملعب ونادي رويال غرينز" في جدة (9-11 نوفمبر).