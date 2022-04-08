بعثة الاتفاق تصل أبو ظبي لإقامة معسكر خارجي تمهيداً لاستئناف المنافسات الكروية

ويبدأ فريق الاتفاق، اليوم، المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 حتى 28 أبريل الجاري، وسيتخلل المعسكر خوض النواخذة 6 مباريات ودية مع الفرق التالية (بني ياس الإماراتي، الجزيرة الإماراتي تحت 21، النصر السعودي، العروبة الإماراتي، العين الإماراتي، الظفرة الإماراتي).