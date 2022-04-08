بعثة الاتفاق تصل أبو ظبي لإقامة معسكر خارجي تمهيداً لاستئناف المنافسات الكروية

وصلت اليوم الجمعة، بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد لمدة عشرين يوماً، استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الكروي 2021 / 2022م.
ويبدأ فريق الاتفاق، اليوم، المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي الذي سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 حتى 28 أبريل الجاري، وسيتخلل المعسكر خوض النواخذة 6 مباريات ودية مع الفرق التالية (بني ياس الإماراتي، الجزيرة الإماراتي تحت 21، النصر السعودي، العروبة الإماراتي، العين الإماراتي، الظفرة الإماراتي).
يشار إلى أن الاتفاق يحتل المركز الخامس عشر وما قبل الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وذلك قبل خمس جولات على نهايته.