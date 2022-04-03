بعثة الغرافة القطري تصل جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

وصلت، أمس الأحد، إلى جدة بعثة فريق الغرافة القطري استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة الفريق القطري لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتحتضن جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم بجانب الغرافة كلاً من شباب الأهلي دبي الإماراتي، فولاذ خوستان الإيراني وآهال التركماني.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 إبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).