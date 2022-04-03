بعثة الغرافة القطري تصل جدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

وصلت، أمس الأحد، إلى جدة بعثة فريق الغرافة القطري استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.