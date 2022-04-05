بعثة الفيصلي السعودي تصل الدمام.. للمشاركة الآسيوية الأولى

وصلت، اليوم الثلاثاء، بعثة ممثل الوطن فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى الدمام؛ استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة فريق الفيصلي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم بجانب الفيصلي كلًّا من: السد القطري، الوحدات الأردني، وناساف الأوزبكي.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 أبريل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن: "الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون".