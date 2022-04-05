بعثة الفيصلي السعودي تصل الدمام.. للمشاركة الآسيوية الأولى

وصلت، اليوم الثلاثاء، بعثة ممثل الوطن فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى الدمام؛ استعدادًا للمشاركة في مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.