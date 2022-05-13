بعثة "النصر" تعود للرياض بعد تأجيل مباراته مع "الرائد"

أعلن نادي النصر عودة بعثة الفريق الكروي الأول إلى الرياض قادمة من القصيم، بعد تأجيل مباراته أمام ضيفه الرائد ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "تغادر بعثة الفريق الأول من القصيم الآن، متوجهةً إلى الرياض".
وتابع: "وذلك بعد تأجيل مباراة النصر والرائد، بعد إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بالمملكة العربية السعودية نظراً لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله".
وكانت وزارة الرياضة قد قررت اليوم الجمعة، تعليق المنافسات الرياضية اعتباراً من اليوم وحتى يوم الاثنين 16 مايو 2022، وذلك نظراً لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رحمه الله.