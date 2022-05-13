بعثة "النصر" تعود للرياض بعد تأجيل مباراته مع "الرائد"

وكانت وزارة الرياضة قد قررت اليوم الجمعة، تعليق المنافسات الرياضية اعتباراً من اليوم وحتى يوم الاثنين 16 مايو 2022، وذلك نظراً لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رحمه الله.