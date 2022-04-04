بعد أن بلغ نهائي كأس الملك.. الهلال يتأهل لبطولة السوبر السعودي

بات في حكم المؤكد مشاركةُ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في بطولة السوبر السعودي بالنظام الجديد، بعد أن بلغ نهائيَّ كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الأحد، على حساب نادي الشباب 2- 1.. وينتظر الفائز من مواجهة الاتحاد والفيحاء، التي تقام عند العاشرة من مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يُذكر أن نظام بطولة كأس السوبر الجديد الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق، يتضمن مشاركة 4 فرق (الأول والثاني في مسابقة كأس الملك، والأول والثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).