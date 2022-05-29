بعد أن كسب "السميح" منافسه المصري في النهائي .. أخضر التايكوندو يُعانق الذهب الدولي

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية الذهبية في وزن (54) ‏في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها في النمسا بمدينة انسبروك بمشاركة ما يقارب (1440) لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم من أبرزها منتخبات بريطانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وكازاخستان والصين واليابان ومصر .. بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب منتخب مصر بنتيجة 23/12 وكان "السميح" قد تغلب في مشواره نحو الذهبية على لاعبي منتخبات أوكرانيا واليابان ومصر.