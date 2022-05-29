بعد أن كسب "السميح" منافسه المصري في النهائي .. أخضر التايكوندو يُعانق الذهب الدولي

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح الميدالية الذهبية في وزن (54) في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها في النمسا بمدينة انسبروك بمشاركة ما يقارب (1440) لاعبًا ولاعبة من مختلف دول العالم من أبرزها منتخبات بريطانيا وفرنسا وكرواتيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وكازاخستان والصين واليابان ومصر .. بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب منتخب مصر بنتيجة 23/12 وكان "السميح" قد تغلب في مشواره نحو الذهبية على لاعبي منتخبات أوكرانيا واليابان ومصر.
كما حقق اللاعب رياض الظافري الميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعبي منتخبات بلجيكا وأوزباكستان.
وكان المنتخب السعودي للتايكوندو قد شارك في هذه البطولة باللاعبين فهد السميح ورياض الظافري وحمد المبروك وعلي المبروك وأحمد المولد. ويرأس الوفد السعودي عضو مجلس الإدارة محمد نوح قاضي ومدير المنتخبات ناصر القحطاني والمدرب الروسي قربان بوغداييف والاختصاصي محمد ازعوفي.
وكان رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو قد هنأ الأبطال على الإنجاز الأخير، وشدد على أهمية البحث عن الذهب في جميع المشاركات الدولية والقارية.