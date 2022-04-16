بعد إقصاء "السيتي".. ليفربول إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل ليفربول إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تغلب على مانشستر سيتي 3-2 في القمة التي جمعت الفريقين، السبت، على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي البطولة.
وسجل السنغالي ساديو ماني ثنائية "الليفر" في الدقيقتين 17 و45، بعد أن سجل زميله إبراهيما كوناتي هدف التقدم في الدقيقة التاسعة.
فيما جاء هدفا مانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و90 وسجلهما جاك جريليش وبرناردو سيلفا.
ويلتقي ليفربول في نهائي البطولة العريقة مع الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين تشيلسي وكريستال بالاس، الأحد، على ملعب "ويمبلي".