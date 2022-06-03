بعد اشتعال المنافسة على اللقب.. تعرَّف على حظوظ الهلال والاتحاد في التتويج بالدوري

وبات الاتحاد في وضع صعب جدًّا لاستعادة حصد الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب 12 عامًا عن الفوز بلقبه الأول؛ إذ نجح الفريق هذا الموسم في الاحتفاظ بالصدارة في أغلب مراحل الدوري، ولاسيما أنه تجاوز العديد من العقبات التي كانت بمنزلة الاختبار الحقيقي لمستواه وقدرته، لكن مع دخول الدوري مراحل الحسم فشل الفريق في المحافظة على صدارته بعد أن أضاع 8 نقاط في آخر ثلاث مباريات له بتعادله مع الفتح، وخسارته الكلاسيكو أمام الهلال، ثم الهزيمة المفاجئة من الطائي.