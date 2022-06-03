بعد اشتعال المنافسة على اللقب.. تعرَّف على حظوظ الهلال والاتحاد في التتويج بالدوري

اشتعلت مجددًا المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أسابيع من احتلال نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين، واقترابه من اللقب الثاني في تاريخه بدوري المحترفين، والأول منذ موسم 2008-2009، لكن عودة الهلال حامل اللقب في آخر موسمين إلى الصدارة مستغلاً فوزه على أبها، وخسارة مفاجئة للاتحاد على يد الطائي، قبل جولتين من نهاية المسابقة، زادت من حظوظه بالمحافظة على لقبه.
وتتابع جماهير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشغف كبير اشتعال المنافسة للموسم الكروي الجاري 2020-2021 بعد أن خطف الهلال صدارة جدول الترتيب من الاتحاد؛ إذ رفع رصيده إلى 61 نقطة بالتساوي مع الاتحاد، لكنه تفوق عليه بنقاط المواجهات المباشرة؛ ليصبح الاتحاد في المركز الثاني.
وفي الوقت الذي توقع من خلاله الجميع أن كل الطرق تؤدي لنهاية الموسم بتتويج الاتحاد بلقب الدوري هذا الموسم، ولاسيما مع وصول فارق النقاط إلى 6 نقاط لصالحه مع الهلال، لكن خسارته مباراة الكلاسيكو في الجولة الـ27 كانت كلمة السر في عودة حامل اللقب (الهلال) للمنافسة، في حين كانت خسارته أمام الطائي هي النقطة الفاصلة في تقليص آماله بالفوز بلقبه الثاني في دوري المحترفين.
وبات الاتحاد في وضع صعب جدًّا لاستعادة حصد الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب 12 عامًا عن الفوز بلقبه الأول؛ إذ نجح الفريق هذا الموسم في الاحتفاظ بالصدارة في أغلب مراحل الدوري، ولاسيما أنه تجاوز العديد من العقبات التي كانت بمنزلة الاختبار الحقيقي لمستواه وقدرته، لكن مع دخول الدوري مراحل الحسم فشل الفريق في المحافظة على صدارته بعد أن أضاع 8 نقاط في آخر ثلاث مباريات له بتعادله مع الفتح، وخسارته الكلاسيكو أمام الهلال، ثم الهزيمة المفاجئة من الطائي.
فقبل جولتين فقط من انتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي تقاسم الهلال والاتحاد الصدارة برصيد 61 نقطة لكل منهما، لكن تفوُّق الهلال في المواجهات بينهما هو ما قد يمنحه الفوز باللقب في الموسم الحالي.
وسيضمن الهلال الاحتفاظ بلقب الدوري إذا فاز في آخر جولتين على الفتح والفيصلي، بينما سيحاول الاتحاد الفوز على الاتفاق والباطن، وانتظار تعثُّر المتصدر الجديد.
وتشير قوانين ولوائح الدوري السعودي إلى أنه سيتم اللجوء إلى قاعدة المواجهات المباشرة بين الفريقين في حالة استمرار التساوي في النقاط حتى نهاية الدوري، وسيتفوق وقتها الهلال بعدما حقق الانتصار في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، ثم كرر الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الثاني.
الهلال سوف يلعب يوم السبت 16 يونيو أمام الفتح في ملعب الأخير، ثم أمام الفيصلي يوم الخميس 23 يونيو، وفي حال الفوز في المباراتين سوف يُتوَّج باللقب دون النظر إلى نتائج الاتحاد. أما في حال تعادله في لقاء والفوز في آخر فسوف ينتظر تعثر الاتحاد هو الآخر بالتعادل في لقاء؛ ليحقق الهلال اللقب.
الاتحاد من جانبه عليه أن يحقق الفوز في مباراتَي الاتفاق والباطن مع انتظار تعثر الهلال في أي من مباراتَي الفتح والفيصلي.