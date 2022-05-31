رياضة

بعد اعتذار الصين.. فتح باب إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: الموعد النهائي للتقديم سيكون 30 يونيو 2022
بعد اعتذار الصين.. فتح باب إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023
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سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء؛ لإبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.

وبعد اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023، منحت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها 32، الصلاحية لإدارة الاتحاد لوضع الشروط والمتطلبات؛ لتقديم ملفات الترشيح؛ بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وعقب اختتام عملية تقديم الملفات؛ ستتولى الإدارة في الاتحاد الآسيوي بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، لاختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.

وذكر الاتحاد الآسيوي، عبر موقعه على الإنترنت، أن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، سيكون 30 يونيو 2022.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
كأس آسيا 2023

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